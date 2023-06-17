رئيس شركة مياه الأقصر يتابع مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى إسنا

أجرى اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة تفقدية بعدة مواقع ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل للقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحى والممول من بنك التنمية الإفريقي بمركز إسنا.



ورافق سليمان، في الجولة المهندس محمد فوزي محمود، مدير عام الصرف الصحي والمهندس عبد الله جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية.



وشملت الجولة محطة معالجة الكيمان وخط طرد 700 ميللمتر وخط السيب ومحطة رفع صرف صحي الكيمان الرئيسية ومحطة صرف صحي أصفون، ومحطة معالجة صرف صحي الدبابية.



وأجرى قيادات شركة مياه الأقصر ضمن الجولة لقاءات متعددة مع الشركات المنفذة للمشروع لبحث خطوات وإجراءات وأعمال التنفيذ.