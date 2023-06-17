مصرع 8 أشخاص بسبب موجة من الطقس الحار في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية مصرع 8 أشخاص في ثالث موجة من الطقس الحار تضرب البلاد منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان أوردته قناة (فرانس 24)، اليوم السبت- أن سبعة ضحايا لقوا حتفهم بسبب ضربات الشمس، فيما لقي آخر مصرعه بسبب الجفاف في الفترة من 14 أبريل وحتى 12 يونيو 2023.

ووصلت درجات الحرارة إلى ارتفاع قياسي بلغ 35 درجة مئوية في العاصمة مكسيكو سيتي خلال هذا الأسبوع.. في حين تجاوزت درجات الحرارة في مدينة "مونتيري"، الواقعة شمال شرقي البلاد 40 درجة مئوية، وفي ظل تقليل ضغط المياه في المنازل وزيادة الطلب على الكهرباء، بما في ذلك استخدام مكيفات الهواء، حدثت انقطاعات في التيار الكهربائي.