تاو يقود جنوب إفريقيا للفوز على المغرب في تصفيات أمم إفريقيا

فاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره المغربي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سوكر سيتي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقاد بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي، منتخب بلاده البفانا بفانا إلى الفوز أمام المغرب، بعدما تسبب في الهدف الأول الذي سكن في شباك منير المحمدي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف منتخب جنوب إفريقيا الهدف الثاني عن طريق لاعبه زاخيلي ليباسا في الدقيقة 48، قبل أن يحرز حكيم زياش هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 60، لينتهي اللقاء بفوز البفانا بفانا بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الـ 11 برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد المغرب عند النقطة 6 في المركز الثاني.