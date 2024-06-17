 عقوبة مالية كبيرة على حارس الزمالك بعد الخسارة من المصري - بوابة الشروق
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عقوبة مالية كبيرة على حارس الزمالك بعد الخسارة من المصري

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:27 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:27 م

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بخصم 25% من قيمة عقده مع النادي.

يأتي ذلك بسبب ما قام به محمد عواد خلال مباراة المصري التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان حارس الزمالك قد قام بالاحتكاك بزميله حسام عبدالمجيد مدافع الفريق بسبب الهدف الثاني الذي سجله المصري.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


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