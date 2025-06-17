زيلينسكي يعلن مقتل 15 أوكرانيا على الأقل بهجمات روسية

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، مقتل 15 مواطنا على الأقل وإصابة 75 آخرين بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الجيش الروسي على بلاده.

وذكر زيلينسكي، في بيان على تلجرام، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ليلا العاصمة كييف، ومدن أوديسا وتشرنيجوف وميكولايف وجيتومير وكيروفوجراد وزاباروجيا.

وأوضح أن الجيش الروسي هاجم كييف بأكثر من 440 طائرة مسيرة و32 صاروخا، واصفا ذلك بأنه "من أفظع الهجمات على العاصمة".

وأشار زيلينسكي، إلى وقوع أضرار مادية في 8 مناطق مختلفة بالعاصمة كييف، وأن جهود إنقاذ الناس من تحت الأنقاض جارية.

وندد بتجاهل المجتمع الدولي الهجمات الروسية على بلاده، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استمرار الحرب.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وتشترط روسيا تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.