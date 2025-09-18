تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي لأول مرة في مسيرتها الفنية على خشبة مسرح le Palais des Congrès de Paris أو قصر المؤتمرات في العاصمة الفرنسية باريس يوم ٢ نوفمبر المقبل.

وأعلنت الجهة المنظمة عن الحفل بالقول "صوت مصر أنغام في باريس لأول مرة على مسرح قصر المؤتمرات في باريس يوم الجمعة ٢ نوفمبر".

ومن المقرر طرح التذاكر أمام الجمهور بدءا من غد الجمعة الموافق ١٩ سبتمبر.

ويعتبر هذا هو الحفل الثالث لأنغام بعد تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت فيها لمضاعفات شديدة في البنكرياس، وسافرت على إثرها إلى ألمانيا وخضعت لجراحة خطيرة، ثم عادت بعدها إلى مصر وقضت فترة نقاهة في فيلتها بالساحل الشمالي، حسب تأكيدات أبنائها عبر حساباتهم الرسمية على انستجرام.

فقبل هذا الحفل، ستحيي أنغام حفلا مهما في القاعة الشهيرة رويال ابرت هول التاريخية في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 23 سبتمبر الجاري، وتبدأ أسعار التذاكر فيه من 79 يورو وصولاً لـ255 يورو للتذكرة، وهذا الحفل يعد حدثاً مميزاً؛ نظراً لأنها المرة الأولى لأنغام التي تظهر فيها على خشبة هذا المسرح العريق، وهو ما يعد إضافة لمسيرتها الفنية.

وقد أعلنت قناة MBC عن نقل الحفل في بث على الهواء مباشرة، نظرا لأهمية الحفل التاريخية، حيث إنها الفنانة المصرية الوحيدة التي تقف على خشبة هذا المسرح العريق منذ حفلة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في القرن الماضي.

وثاني حفل لأنغام يحل موعده يوم 17 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة على خشبة مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتبدأ أسعار تذاكره من 375 ريالا قطريا، وصولاً لأعلى فئة التي تبلغ 2250 ريالا قطريا.

أما الحفل الغنائي الرابع والأخير المعلن عنه لأنغام هذا العام فسوف يقام يوم 12 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح أوبرا دبي في الإمارات العربية المتحدة.