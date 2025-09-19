تعديل وزاري في موريتانيا يشمل 11 حقيبة وزارية ويطيح بستة وزراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الرئاسة الموريتانية ليل الخميس/الجمعة تعديلا وزاريا أطاح بستة وزراء من بينهم وزير العدل الذي تم تعيينه وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية.

وحسب المرسوم الرئاسي فقد غادر الحكومة كذلك وزراء الزراعة والسيادة الغذائية ووزير الثروة الحيوانية ووزير الصحة ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزير الشؤون الإسلامية .

وشهد التعديل الوزاري عودة الوزيرة السابقة للخارجية الناها منت حمدي ولد مكناس للحكومة بعد غياب دام اكثر من عام واسندت لها حقيبة الإسكان والعمران وعاد كذلك إلى الحكومة بعد غياب طويل عبد الله ولد سلميان ولد الشيخ سيديا وعهد إليه بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وشمل التعديل تبادل الحقائب الوزارية بين وزراء كانوا في الحكومة .