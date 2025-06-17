 إيران تعلق جميع الرحلات الجوية حتى فجر غد الأربعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تعلق جميع الرحلات الجوية حتى فجر غد الأربعاء

طهران - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 3:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 3:44 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران مجيد إخوان، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية من فجر غد الأربعاء، في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية عن "إخوان"، قوله إن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة الركاب وأمن الطيران؛ استنادا إلى الإخطارات الملاحية الجوية (نوتام) التي صدرت مؤخراً، مؤكدا أن المجال الجوي الإيراني سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر.

ودعا المتحدث، المواطنين إلى الامتناع عن التوجه إلى المطارات ومتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران عبر المصادر الرسمية فقط.

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