إيران تعلق جميع الرحلات الجوية حتى فجر غد الأربعاء

أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران مجيد إخوان، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية من فجر غد الأربعاء، في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية عن "إخوان"، قوله إن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة الركاب وأمن الطيران؛ استنادا إلى الإخطارات الملاحية الجوية (نوتام) التي صدرت مؤخراً، مؤكدا أن المجال الجوي الإيراني سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر.

ودعا المتحدث، المواطنين إلى الامتناع عن التوجه إلى المطارات ومتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران عبر المصادر الرسمية فقط.