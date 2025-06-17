وزير الطاقة الأمريكي يلغي مشاركته في اجتماع مع مسئول إماراتي بسبب إيران

ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، مشاركته في اجتماع مع مسئول إماراتي بسبب إيران.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، كان من المقرر أن يشارك رايت، في اجتماع للمجلس الأطلسي بواشنطن، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان الجابر.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي فريد كيمبي، إن «رايت» ألغى مشاركته؛ لأنه يجتمع الآن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يريد «نهاية حقيقية» للمشكلة النووية مع إيران، وإنها يجب أن «تتخلى تمامًا عن برنامجها النووية»، وذلك بحسب تعليقات نشرها مراسل شبكة CBS NEWS على منصة «إكس».

وذكر المراسل، الثلاثاء، أن ترامب أدلى بهذه التعليقات، وهو يغادر كندا في منتصف ليل الاثنين، بعد مشاركة في قمة دول مجموعة السبع.

وتوقع ترامب ألا تخفف إسرائيل من هجماتها على إيران. ونقل المراسل عنه قوله على متن الطائرة الرئاسية: «ستعرفون ذلك خلال اليومين المقبلين.. لم يخفف أحد هجماته حتى الآن».

ورداً على احتمال إرسال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أو نائب الرئيس جيه دي فانس، للقاء مسئولين إيرانيين، قال ترامب: «ربما».

ونقل المراسل عنه قوله: «الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي».