ترامب: لست في مزاج جيد للتفاوض مع إيران حاليا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه «ليس في مزاج جيد» للتفاوض مع إيران حاليا، موضحًافي الوقت نفسه، أنه يتطلع إلى ما هو أفضل من وقف إطلاق النار في طهران.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء: «أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران، وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك».

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يريد «نهاية حقيقية» للمشكلة النووية مع إيران، وإنها يجب أن «تتخلى تمامًا عن برنامجها النووية»، وذلك بحسب تعليقات نشرها مراسل شبكة CBS NEWS على منصة "إكس".

وذكر المراسل، الثلاثاء، أن ترامب أدلى بهذه التعليقات، وهو يغادر كندا في منتصف ليل الاثنين، بعد مشاركة في قمة دول مجموعة السبع.

وتوقع ترامب ألا تخفف إسرائيل من هجماتها على إيران. ونقل المراسل عنه قوله على متن الطائرة الرئاسية: «ستعرفون ذلك خلال اليومين المقبلين.. لم يخفف أحد هجماته حتى الآن».

ورداً على احتمال إرسال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أو نائب الرئيس جيه دي فانس، للقاء مسئولين إيرانيين، قال ترامب: «ربما».

ونقل المراسل عنه قوله: «الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي».