﻿رئيس جامعة بني سويف: الكفاءة والتخصص معايير اختيار القيادات الإدارية

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن اختيار القيادات الإدارية من مديري ونواب الكليات يتم على أساس الكفاءة والتخصص وليس الأقدمية، فالجامعة تبحث عن القيادات أصحاب الكفاءة، وتتيح الفرصة للشباب في تولي المناصب القيادية، من أجل إعداد قيادات الصف الثاني بما يساعد في تحسين الأداء، وهو ما يؤكده تعيين نائب لكل مدير على مستوى كليات وإدارت الجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بعاملين الدرجة الثانية.

وأكد حسن، توجه الجامعة نحو تنمية وتطوير واستغلال إمكانيات وقدرات القوى العاملة الحالية، لتتمكن من النّهوض بمهامها الوظيفية وبالواجبات الموكّلة إليها، ذاكرا أن اختيار نائب المدير سوف يتم عن طريق لجنة تضع معايير للاختيار تراعي النزاهة والشفافية، وتقوم بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.