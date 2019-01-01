رئيس أوكرانيا يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية الوضع في دونباس

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هاتفيا، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في إقليم (دونباس) وقضية الإفراج عن السجناء الأوكرانيين المُحتجزين لدى روسيا، فضلا عن عملية نقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر أوكرانيا.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء - بأن الطرفين ناقشا سبل تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية بشأن الوضع في دونباس.

وأضاف البيان أن الجانبين أشادا باجتماع المستشارين الدبلوماسيين الأخير في (باريس) المتعلق بمناقشة (صيغة النورماندي) الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه إعطاء زخم لعمل مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا؛ والتي تشمل (روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا).

وشدد الطرفان على الحاجة لإحراز تقدم في المستقل القريب فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الأوكرانيين والسجناء السياسيين، إضافة إلى مناقشة نقل المزيد من الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.. كما أولى الطرفان اهتماما خاصا لآفاق تنفيذ المشاريع الاستثمارية الثنائية بين بلديهما.