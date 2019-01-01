«أسوشيتد برس»: اختفاء ناقلة نفط إماراتية قرب مضيق هرمز

أعلنت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية، أمس، اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز قبل يومين وسط مخاوف بشأن مصيرها.

ووفقا للوكالة الأمريكية: «أظهرت بيانات التتبع، أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التى تنقل موقعها منذ أكثر من يومين».

وقال مسئولون أمريكيون رفضوا الكشف عن هوياتهم لحساسية القضية لشبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية إن «المخابرات الأمريكية تعتقد أنه تم إجبار ناقلة النفط على دخول المياه الإقليمية الإيرانية على الرغم من عدم صدور تصريح رسمى من إيران أو الإمارات حول هذه القضية بعد».

وتابع المسئولون أن «معلومات لدى المخابرات الأمريكية تشير إلى أن قوات الحرس الثورى الإيرانى قامت بإجبار الناقلة على دخول المياه الإقليمية الإيرانية قبل أن يتم سحبها نحو جزيرة قشم التابعة لإيران».

ونوه المسئولون الأمريكيون إلى عدم وجود أى نوع من التواصل بين طاقم الناقلة أو ملاكها أو أى من الحكومتين، وهو ما يجب أن يحدث فى حال تعلق الأمر بعملية تصليح روتينية.