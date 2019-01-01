سفير مصر بأوتاوا يشيد بدور وزارة الثقافة لتسهيل إيفاد الفرقة القومية لكندا

أعرب سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد عن تقديره البالغ للتعاون الكبير الذي قدمته وزارة الثقافة تحت إشراف مباشر من الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم لتسهيل إيفاد الفرقة القومية لكندا، والتنسيق رفيع المستوى بين أعضاء فريق العمل الذى تم تشكيله من المكتب الثقافى المصرى بمونتريال والجمعية المصرية الكندية الثقافية والسفارة في أوتاوا.

جاء ذلك خلال الحفل الاستعراضي الذى نظمته السفارة المصرية في كندا للفرقة القومية للفنون الشعبية بمتحف التاريخ في العاصمة أوتاوا مساء أمس الثلاثاء، وسط حضور حاشد من بينهم سفراء وممثلون عن الحكومة الكندية والبرلمان بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والطلبة المصريين ورموز وأعضاء الجالية، في أمسية فنية وثقافية مصرية بالعاصمة الكندية.

وقال السفير المصرى إن تعليقات أبناء الجالية المصرية والشخصيات الكندية التي شاركت في الأمسية، تدعو للفخر بما تتمتع به مصر من ثقل ثقافى وحضارى يحظى باحترام الجميع، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في أوتاوا أعربوا عن سعادتهم البالغة تجاه الأداء المتميز لجميع أعضاء الفرقة القومية للفنون الشعبية، وما استحضرته الرقصات الشعبية من ذكريات ترجع إلى أكثر من 40 عاما لديهم، معربين عن رغبتهم في أن تشهد كندا المزيد من تلك الفعاليات الثقافية كل عام.

كان السفير المصري قد ألقى كلمة في بداية الحفل، قدم خلالها استعراضا لتاريخ الفرقة وما تقدمه من فنون ورقصات تعبر عن مختلف ربوع ومحافظات مصر، وسلم رئيس الفرقة السفير المصرى في نهاية الحفل درع الفرقة القومية للفنون الشعبية.