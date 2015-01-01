محافظ القليوبية يؤكد ضرورة تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا

قال محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، ضرورة تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن من حق المواطن أن تقدم له هذه الخدمة بشكل منتظم.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور عبد الحليم، القافلة الطبية المجانية بقرية كفر فرسيس التابعة لمركز بنها اليوم الأربعاء، التي نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين للكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للأهالي.

وتفقد المحافظ مركز الأشعة ومعمل تحاليل الطفيليات وتأكد من توافر كل أنواع الأدوية بالصيدلية والتقارير الطبية حيث تأتي تلك القافلة ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية لتقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للقرى والعزب المحرومة من الخدمات الصحية.

كما تفقد الدكتور عبد الحليم، سيارات القافلة والتي تشمل تخصصات (رمد - جراحة مسالك - أسنان - جلدية - أطفال)، مؤكدا أن الهدف من القوافل هو تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.