مقتل 3 دبلوماسيين أتراك بالرصاص في مدينة أربيل العراقية

قال مسؤولان أمنيان في إقليم كردستان العراق لرويترز إن ما لا يقل عن ثلاثة دبلوماسيين أتراك قتلوا يوم الأربعاء في إطلاق نار بمدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وأضافا أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مطعم كان الدبلوماسيون يتناولون طعامهم فيه.