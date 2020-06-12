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سجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لحصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وتم تسجيل حوالي 77300 إصابة جديدة خلال تلك الفترة، وهو أعلى عدد منذ بداية الوباء. وكان الرقم القياسي هو 67800 إصابة جديدة في يوم واحد وتم تسجيلها في 10 يوليو.

وإجمالا، أصيب أكثر من 5ر3 مليون شخص بفيروس سارس كوف-2 في الولايات المتحدة وتوفي 138 ألف شخص بسبب الفيروس، الذي يتسبب في مرض كوفيد- 19 الذي يصيب الجهاز التنفسي وقد يسبب الوفاة.

ومنذ تخفيف السياسات التقييدية في يونيو الماضي، ارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة، خاصة في جنوب وجنوب غربي البلاد.

وأبطأت عدة ولايات أو أوقفت إعادة فتح الاقتصاد وتخفيف قواعد الحجر الصحي.