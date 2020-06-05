قراءة في كتاب «العمارة من الوظيفية إلى التفكيكية» أون لاين عبر قناة الأعلى للثقافة على يوتيوب

نشر المجلس الأعلى للثقافة عبر قناة أمانة المؤتمرات على "يوتيوب" وفيديوهات "فيسبوك"، مداخلة للدكتور محمد توفيق عبد الجواد يقدم من خلالها قراءة في كتاب"العمارة من الوظيفية إلى التفكيكية"، في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، باشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.

تأتي المداخلة ضمن برنامج دعم مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والتي تتضمن عرض عددًا من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين والتي يشرف على تنظيمها الدكتورة دعاء خليل، والمهندس سيف الله أبو النجا، والدكتور خالد سرور، والدكتورة سريه صدقي، والدكتور ميسون قطب، واسلام الهواري، والمخرجة فاطمة الحاج.

رابط القناة على يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA