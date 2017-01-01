ارتفاع معدل التضخم في نيجيريا إلى مستوى غير مسبوق منذ عامين

تسارع التضخم في نيجيريا للشهر العاشر على التوالي في يونيو حيث أدت القيود المفروضة على الوصول إلى العملات الأجنبية واستمرار إغلاق الحدود إلى رفع الأسعار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني ومقره أبوجا في تقرير نشر اليوم الجمعة عبر موقعه الإلكتروني، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 6ر12 % على أساس سنوي، مقارنة بـ 4ر12 % في مايو الماضي.

ويتطابق هذا مع متوسط تقديرات أربعة خبراء اقتصاديين في استطلاع لوكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع مؤشر الغذاء، الذي يمثل أكثر من نصف سلة التضخم، بنسبة 2ر15 %، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2018.

وزاد التضخم لأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 6% و 9% على مدار أكثر من خمس سنوات، مما جعل خفض أسعار الفائدة لدعم أكبر اقتصاد في إفريقيا أمرا صعبا على واضعي السياسات.