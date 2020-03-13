تراجع مبيعات فولكس فاجن في يونيو بأكثر من 17 بالمئة

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أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات، اليوم الجمعة، تراجع مبيعاتها على مستوى العالم خلال يونيو الماضي بنسبة سنوية تبلغ 5ر17 بالمئة، ليصل حجم المبيعات إلى 804 آلاف سيارة، في ظل تأثر المبيعات من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت فولكس فاجن أن مبيعات العلامة التجارية "سيات" تراجعت بنسبة 5ر40 بالمئة، فيما انخفضت مبيعات شركة الشاحنات "سكانيا" بنسبة 3ر41 بالمئة، وتراجعت مبيعات العلاقة التجارية الأصلية "فولكس فاجن" بنسبة 6ر17 بالمئة.

وانخفضت مبيعات العلامة التجارية "سكودا" بنسبة 16 بالمئة، وتراجعت مبيعات "أودي" بنسبة 1ر8 بالمئة.

وأضافت فولكس فاجن أن مبيعات "بورشه" انخفضت بنسبة 8ر1 بالمئة و"مان" بنسبة 3ر33 بالمئة، فيما تراجعت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة من فولكس فاجن بنسبة 2ر26 بالمئة.