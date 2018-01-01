الإسكندرية: غلق أي محل جزارة أو شادر مخالف 60 يوما وغرامة 45 ألف جنيه

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، عددا من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وحظر المحافظ على كافة المواطنين أو محلات الجزارة بيع وعرض اللحوم أو إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة؛ وفي حالة المخالفة يتخذ الحي المختص الإجراءات القانونية تجاه ذلك، ويتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.



وشدد على أن أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى؛ عليهم التقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 / 7 / 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 7 / 2020 للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.



ولفت إلى التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي؛ مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.



ويصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، وفقا للاشتراطات الواردة بأحكام هذا القرار.



ونبه على أن تتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة؛ للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.



وذكر أن مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ عقوبتها غلق للمحل لمدة 60 يوما ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.



وبالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر تشمل: الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة، وتقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير بدون إقامة شادر، وعدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية.



هذا بالإضافة إلى الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك، ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة، والمسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.



وشدد على ضرورة التزام كافة العاملين بالمحال التي سيصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم والمسئولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال ويطبق بشأنها أحكام المادة الرابعة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء.



وبالنسبه لاشتراطات الذبح بمحل الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق تشمل: الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة، ويجب أن يكون موقع الشادر بعيد عن أي مصدر للتلوث.