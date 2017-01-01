«فولكس فاجن»متفائلة بشأن الأشهر الستة المقبلة في الصين

أعربت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، عن تفاؤلها بشأن أكبر سوق للمبيعات في الصين، حيث تم السيطرة على جائحة كورونا بشكل كبير.

وقال رئيس فرع الشركة في الصين، شتيفان فولنشتاين، اليوم الجمعة في بكين: "جميع علاماتنا التجارية تبلي بلاء حسنا".

وتوقع فولنشتاين أن تصل نتائج فولكس فاجن في النصف الثاني من هذا العام إلى مستويات مماثلة للنصف الأول من عام 2019، على الرغم من أنه سيظل من الصعب تعويض الخسائر.

وعانى سوق فولكس فاجن الصيني في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وذكر فولنشتاين أن الشركة الآن في مرحلة التعافي والصعود مجددا عقب الهبوط الذي تسببت فيه الجائحة.

وانخفضت مبيعات الشركة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي. وقال فولنشتاين، إن المبيعات في الربع الثاني انخفضت بنسبة 17% فقط، ما يشير إلى إمكانية التعافي.

ولا يزال فولنشتاين يتوقع أن تغلق مبيعات فولكس فاجن هذا العام في المنطقة السلبية المكونة من رقم واحد. ومع ذلك، توقعت الشركة توسيع حصتها في السوق، حيث كانت سوق السيارات الصينية تتطور بشكل أبطأ من نمو فولكس فاجن.

وأضاف فولنشتاين أنه من الممكن تحقيق زيادة طفيفة في قطاع السيارات الفاخرة، مضيفا أنه تم بيع ثلاثة طرازات جديدة من جيتا تم تطويرها للسوق الصينية بشكل جيد، بعد أن بلغت حصتها في السوق واحد في المئة منذ إطلاقها في الخريف الماضي.

وعلى الرغم من أن الانتعاش القوي في الصين يعزز فولكس فاجن على الصعيد الدولي، قال فولنشتاين إنه لا يمكن استبعاد حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا في الخريف والشتاء، والتي من شأنها أن تعطل المبيعات بشكل أكبر.