قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن قلق المواطنين من بعض المشروعات التي يتم تنفيذها أمر مشروع، لكنه دعا إلى ترك الأمر للمتخصصين.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، وجه الوزير رسالة للمواطنين: "سيبونا نشتغل.. اسمعوا كلام رئيسكم.. علينا بالعمل ثم العمل ثم العمل".

وأضاف: "ننظر إلى قلق الناس من بعض المشروعات بأنه أمر مشروع وهو أمر يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن من جانبنا نحاول توضيح الأمور أمام الرأي العام".

في المقابل، أشاد عمرو أديب بجهود كامل الوزير الميدانية، قائلًا إنه الوزير الوحيد الذي ينزل إلى الشارع ويمنع وقوع حادث، معقبًا: "مفيش بعد كده".

إشادة عمرو أديب تأتي في أعقاب الكشف عن تدخل كامل الوزير لمنع وقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة نقل، إذ كانت سيارة نقل تحمل رقم "أ ل ص 4395"، يقودها المواطن "أ. م" بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة والتي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر.

جاء ذلك خلال جولة للوزير يوم الخميس، لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر.