محافظ الجيزة يتفقد تطوير عدد من الشوارع والأحياء

تابع محافظ الجيزة أحمد راشد نسب أعمال التطوير بالجزيرة الوسطي بطول شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وإجراء التنسيق الجمالي لها، معربا عن استيائه من تأخر الجدول الزمنى للأعمال وعدم تنفيذها بالشكل الأمثل.. وشدد على رئيس الحى عدم الاستلام قبل التأكد من التنفيذ وفقا للمواصفات المحددة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم /السبت/، لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بشوارع (النيل، والبحر الأعظم، والزمر، وخاتم المرسلين، وترسا، وسفنكس، والمريوطية)، وبنطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب والعمرانية والطالبية والهرم، وذلك في إطار المتابعات الدورية التي يجريها المحافظ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها تلك المحاور الحيوية.

ووجه المحافظ، خلال تفقده شارع البحر الأعظم، بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والتنسيق العام لأرصفة المشاه وأماكن انتظار السيارات، كما شدد على رئيس حي جنوب التنسيق مع الشركة المنفذة برفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الانتهاء منها.

وأكد راشد ضرورة إزالة أى تعديات تابعة للمنشأت المتواجدة بمسار الطريق وتحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم، ليتكامل مخطط التطوير بالشارع، والذى تم تنفيذ طبقة الرصف بالعديد من القطاعات به ويجري استكمالها.

وشملت جولة المحافظ أيضا تفقد طريق ترعة الزمر والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) بنطاق مناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحي العمرانية، موجها رئيس الحى برفع أي مخلفات خاصة بالأعمال أولا بأول واستغلال المساحات بالشكل الأمثل، سواء فى إقامة أماكن لانتظار السيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية أو إنشاء محال وأكشاك خدمية للمترددين على المنطقة مع استكمال تنسيق الأرصفة والفراغات ودعمها بالإنترلوك لتسهيل حركة المشاه.

وخلال تفقده لكوبري ترسا الجديد للوقوف على مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق، وجه المحافظ بأن تكون على أعلى مستوى، ويكون لها طابع جمالي وتحقق مستوى إنارة جيد بالطريق، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق أسفل الكوبري للوقوف على جودة الأعمال المنفذة.. كما وجه رئيس حى الطالبية بمراجعة الأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لتلافى بعض الملاحظات في التنفيذ.

كما تابع المحافظ استكمال رصف محور محمد أنور السادات المؤدى إلى كوبرى المريوطية الطائر، موجهاً رئيس حى الهرم بضرورة الانتهاء من الرصف بالتوازى مع إنشاء أرصفة المشاة مع إجراء التنسيق العام والجمالى بطول الشارع.

واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات بترعة المريوطية، لتسهيل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي للطريق أمام "ستوديو مصر"، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية ووضع الكمرات الخاصة بالكوبرى، ويجري استكمال باقي الأعمال.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من: علاء بدران السكرتير العام، ورئيس جهاز التفتيش، ورؤساء أحياء الدقى وجنوب والعمرانية والطالبية والهرم وأبو النمرس.