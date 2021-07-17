ممر شرفي من الأهلي للاعبي كايزر تشيفز

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أقاموا ممرا شرفيا للاعبي كايزر تشيفز أثناء صعودهم إلى المنصة للحصول على الميدالية الفضية، "وصيف دوري أبطال إفريقيا" بعد خسارتهم اليوم أمام الأهلي في نهائي البطولة.
كما أقاموا ممرا شرفيا لطاقم التحكيم الذي أدار المباراة بجدارة، ونجح في السير بها إلى بر الأمان.
وضم طاقم التحكيم باسيفيك ندابيها وينامينا كحكم ساحة، وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، والحكم الرابع أتوجو كاستان، ورضوان جيد وزكريا برينسي في الفار.
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ويكتب هذا الجيل تاريخا له من خلال التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.