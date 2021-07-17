ممر شرفي من الأهلي للاعبي كايزر تشيفز

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أقاموا ممرا شرفيا للاعبي كايزر تشيفز ‏أثناء صعودهم إلى المنصة للحصول على الميدالية الفضية، "وصيف دوري أبطال إفريقيا" ‏بعد خسارتهم اليوم أمام الأهلي في نهائي البطولة.‏

كما أقاموا ممرا شرفيا لطاقم التحكيم الذي أدار المباراة بجدارة، ونجح في السير بها إلى بر ‏الأمان.

وضم طاقم التحكيم باسيفيك ندابيها وينامينا كحكم ساحة، وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، ‏والحكم الرابع أتوجو كاستان، ورضوان جيد وزكريا برينسي في الفار.

‏وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في ‏المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ويكتب هذا الجيل تاريخا له من خلال ‏التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.‏