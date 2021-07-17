الرئيس الألماني يطالب باستمرار تقديم الدعم لضحايا الفيضانات

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى استمرار تقديم المساعدة لضحايا كارثة الفيضانات غربي البلاد.

وخلال زيارة لمنطقة الكارثة، على النهر الجانبي (إرفت) المتفرع من نهر الراين بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال شتاينماير، اليوم السبت، إن "الاستعداد لتقديم الدعم يجب أن يستمر سواء على النطاق الكبير أو الصغير".

وتابع شتاينماير أن الكثير من الناس في مناطق الفيضانات "لم يتبق لهم شيء سوى أملهم ولا ينبغي لنا أن نحبط هذا الأمل".

وتوجه شتاينماير بصحبة رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ارمين لاشيت للاطلاع على طبيعة الوضع في هذه المنطقة التي جرفت فيها المياه العديد من المنازل والسيارات في الأيام الماضية.

وكان شتاينماير وجه الشكر إلى المسعفين المشاركين في مواجهة آثار كارثة الفيضانات غربي البلاد.

وقال شتاينماير إن الكثيرين "عملوا حتى مرحلة الإنهاك، وأكثر من ذلك".

وأعرب شتاينماير عن شكره العميق للمسعفين، "باسم كل الألمان"، وأشار إلى أن نداء الاستغاثة الذي انطلق في كل جزء بالمنطقة كان "كبيرا وعاجلا".

كانت الفيضانات التي وقعت في غرب ألمانيا أول أمس الخميس أودت بحياة 58 شخصا، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وكان، أرمين لاشيت، مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، وصف الفيضانات بأنها "كارثة القرن".