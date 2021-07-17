تقرير: مقتل شخص خلال احتجاجات في إيران على نقص المياه

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أفاد تقرير إخباري بمقتل شخص في تجمع الليلة الماضية في محافظة شاديجان غربي إيران احتجاجا على نقص المياه المستمر.

وذكرت وكالة فارس للأنباء من شاديجان اليوم السبت، بدأ مشاغبون بإطلاق النار خلال الاحتجاج، ما اسفر عن مقتل شخص.

وأشارت إلى أن الاحتجاجات بدأت ليلة الخميس الجمعة في العديد من المدن الواقعة بجنوب غرب إيران .

وتضمنت الاحتجاجات في إقليم خوزستان، وفقا لتقارير، شعارات سياسية ضد النظام الإسلامي.

وترددت تقاريرعن وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن والشرطة، وكذلك إلقاء القبض على بعض المتظاهرين، غير أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد بشكل رسمي.

وحدثت انقطاعات للمياه وكذلك الكهرباء في أنحاء البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، لكن تأثيرها كان سيئا خصوصا في إقليم خوزستان حيث بلغت درجات الحرارة هناك 50 درجة مئوية.