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أكد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة متابعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة معالجة صرف صحي زنين للمرة الثالثة على التوالي.

وقال بدوي، في بيان صحفي اليوم السبت، إن محطة معالجة زنين تبلغ طاقتها الفعلية 450 ألف متر مكعب يوم، وتخدم مناطق "صفط اللبن وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة وفيصل".

وشهدت المحطة اختبارات الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة والتي شملت التفتيش على خمسة أقسام بالمحطة، وهى التشغيل والصيانة والمعمل والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، حيث تم التأكد من أن المحطة مستوفاة لاشتراطات شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M

وأضاف بدوي، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي تمهيداً لزيادة عدد المحطات الحاصلة علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M تماشياً مع رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.