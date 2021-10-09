ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بولاية النيل الأزرق إلى 65





ارتفعت حصيلة الاشتباكات القبلية بإقليم النيل الأزرق في جنوب شرق السودان، اليوم الأحد، إلى 65 قتيلًا و192 جريحًا ونزوح 120 أسرة، بحسب وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق، جمال ناصر السيد.



ونقلت صحيفة «السوداني»، عن السيد، قوله إن الوضع الصحي بمستشفى الدمازين التعليمي مُزرٍ، حيث يتراكم عدد من جثامين أطراف النزاع لم يتم التعرُّف عليها «مجهولة الهوية» حتى الآن، في ظل امتلاء مشرحة المستشفى بالجثامين؛ ما أسفر عن انبعاث روائح كريهة مما يصعب للكوادر الطبية بالمستشفى ممارسة عملها.



ولفت إلى إجراء 62 عملية جراحية لمُصابين، بينهم حوالي 25 حالة حرجة بحاجة لتدخل عاجل لنقلها إلى العاصمة الخرطوم.



وناشد الحكومة المركزية ومُنظمات المجتمع المدني بالتدخل العاجل وتوفير الأدوية للجرحى والمأوى للنازحين.



وتجددت الاشتباكات القبلية، بإقليم النيل الأزرق في جنوب شرق السودان، لليوم الثاني على التوالي، أمس السبت، بالأسلحة الثقيلة؛ ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر نحو مدينة الروصيرص.



ووفقا لشهود عيان، فإن الاشتباكات تجددت في منطقة قنيص شرق بأسلحة ثقيلة؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى والضحايا وحرق محال تجارية، فضلا عن نزوح عشرات الأسر لمدينة الروصيرص بالمنطقة التي امتدت لها الاشتباكات، وآخرين وصلوا اليوم الأحد إلى مدينة سنجة بولاية سنار.



وأعلنت لجنة أمن إقليم النيل الأزرق، الجمعة، مقتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين في اشتباكات قبلية دامية