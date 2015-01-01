شوبير: الزمالك أقرب من الأهلي للتتويج بالدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توقع الإعلامي أحمد شوبير، تتويج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري، 2021-2022 على حساب غريمه الأهلي.

ويتصدر الزمالك بعد مرور 25 جولة، قمة الدوري العام برصيد 57 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثاني بـ 53 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ 48 نقطة ويملك مباراتين مؤجلتين.

وقال شوبير اليوم الأحد، خلال برنامجه الإذاعي على راديو (أون سبورت):" الزمالك الأقرب بالتتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي".

وأضاف:" الفريق يقدم مستوى متميز، تحت قيادة مدرب كبير البروفيسور جيسفالدوا فيريرا صاحب الشخصية القوية، بالرغم من كل الصعوبات بإيقاف القيد،

وأكمل:" الأهلي قدم مباراة سيئة للغاية أمام بيراميدز، وأهدر فرص كبيرة لتضيق فارق النقاط مع الزمالك الذي وصل لـ4 نقاط كاملة".

وواصل:" مباريات الأهلي القادمة في الدوري صعبة، والزمالك لن يفرط في نقاط بسهولة".

واتم: محمد عواد حارس الزمالك يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في الفترة المقبلة".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويستعد الزمالك لقمة نهائي الكأس بروح معنوية عالية بعد حفاظه على صدارة الدوري الممتاز للموسم الجاري، عقب فوزه أمس السبت على غزل المحلة بنتيجة 2-0.

في المقابل، يدخل الأهلي قمة نهائي كأس مصر، محبطًا بعد السقوط المفاجئ أمس السبت أمام بيراميدز في الدوري بالخسارة بنتيجة 2-0.