السجن 7 أعوام لـ3 متهمين بسرقة شحنة حديد في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، اليوم السبت، 3 أشخاص، بالسجن لمدة 7 أعوام؛ لاتهامهم بالسرقة، وذلك في القضية المقيدة برقم 39451 لسنة 2021 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، حول قيام 3 أشخاص بسرقة وتصريف سيارة محملة بحديد التسليح كانت تسير في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن المتهمين وهم كل من: "م.ر.ع"، و"ح.م.ا"، و"هـ.ر.ال" قاموا بسرقة "ص.م.ع"، سائق، حال سيره بسيارة نقل تابعة للشركة محل عمله، حيث تعدى عليه المتهمون، واستولوا منه على شحنة الحديد المحملة بالسيارة، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات وتتبع خطوات سيرهم تم ضبطهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم أقرا بالواقعة، وبتحرير محضرًا بها وعرضه على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سامح حامد شاكر، وهيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير المحكمة، سعد السعران.