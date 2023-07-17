ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بأسوان

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسوان، في ضبط تشكيل عصابي بأسوان بحوزته مخدرات بقصد الاتجار.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط 5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أسوان - وذلك لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة؛ متخذين من دائرة قسم شرطة ثان أسوان مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم: كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش و طلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 500 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.