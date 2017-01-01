وزير خارجية البرازيل يكشف عن استعداد دول عديدة للانضمام إلى مبادرة بلاده لحل أزمة أوكرانيا

قال وزير خارجية البرازيل مورا فييرا، إن موقف بلاده حول ضرورة مناقشة سبل التسوية السلمية في أوكرانيا يثير الاهتمام في العالم، مشيرا إلى إعراب عدة دول عن الاستعداد للانضمام إلى هذه الجهود.



وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد اقتراح في وقت سابق تشكيل صيغة مشابهة لمجموعة العشرين لتقوم بمناقشة الوضع في أوكرانيا.



وأضاف الوزير البرازيلي، معلقا على اقتراح رئيس بلاده حول إنشاء مجموعة من الدول غير المتورطة في النزاع في أوكرانيا بهدف فرض السلام: "الرئيس لولا، في جميع تصريحاته العامة وفي اتصالاته الخاصة مع رؤساء الدول والحكومات، يشدد على الضرورة الملحة لمناقشة سبل بناء السلام. وطبعا هذا الموقف يثير الاهتمام الكبير".



وتابع الوزير في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرتها اليوم الاثنين: "أعربت عدة دول عن استعدادها للانضمام إلى هذه الجهود، وكمثال على ذلك يمكن ذكر مبادرة الدول الإفريقية. سيستغرق هذا الأمر وقتا، لكنه سيقود إلى السلام الذي نسعى جاهدين من أجله".



وشدد الدبلوماسي البرازيلي، على أن حكومة بلاده فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني، تتمسك بالموقف الذي أعرب عنه الرئيس لولا مرات عديدة وهو عدم إرسال أسلحة إلى أطراف النزاع.



وكان رئيس البرازيل، قد أعلن أنه يجب على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، بدلا من تأجيج النزاع.



وحث دا سيلفا الدول غير المتورطة في النزاع على تحمل مسئولية دفع المفاوضات من أجل التسوية، وكذلك توفير "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء هذا النزاع.