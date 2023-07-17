البابا فرانسيس يرسل مبعوث الفاتيكان الخاص لحرب أوكرانيا إلى واشنطن

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قرر البابا فرانسيس إرسال مبعوث الفاتيكان الخاص لحرب أوكرانيا الكاردينال ماتيو زوبي إلى واشنطن في أعقاب زيارتين سابقتين إلى موسكو وكييف.

وأعلن الفاتيكان أن زوبي سيتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين، كمبعوث رئيس الكنيسة الكاثوليكية في إطار "مهمة للترويج للسلام في أوكرانيا".

وقال بيان الفاتيكان إن زيارة زوبي التي تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى "تبادل الأفكار والرؤى بشأن الوضع المأساوي الحالي ودعم المبادرات الإنسانية"

وأضاف البيان أن المبادرات الإنسانية تستهدف "تخفيف معاناة الأشخاص الأكثر تضررا والأشخاص الضعفاء، خاصة الأطفال".

وفي بداية يونيو الماضي، سافر زوبي، وهو أيضا رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، إلى كييف، كمبعوث للبابا، حيث التقى مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. كما زار موسكو في نهاية يونيو.

وتعد زيارة زوبي إلى العاصمة الأمريكية، هي الثالثة في إطار المهمة البابوية.

ودعا البابا فرانسيس كثيرا إلى حل سلمي للحرب الروسية في أوكرانيا. وقدم الفاتيكان نفسه كوسيطا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.