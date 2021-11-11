اليونان تشهد أول حرائق للغابات بعد ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الطويل

وزير خارجية إيران: تطوير العلاقات بين دول الجوار يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة

واشنطن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية غير مقبول