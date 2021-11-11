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مصر
متحدث الخارجية: السياسية المصرية لعبت دورا كبيرا في الدفاع عن شرعية 30 يونيو
المرض الغامض في قنا.. عضو صحة النواب: الوضع استقر بشكل كبير بعد زيارة الوزير خالد عبد الغفار
مصطفى الفقي يكتب: الأردن الدولة الفريدة
بالأسماء.. الوطنية للصحافة: التجديد لعدد من رؤساء مجلس إدارة ورؤساء تحرير بالمؤسسات القومية
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اليونان تشهد أول حرائق للغابات بعد ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الطويل
وزير خارجية إيران: تطوير العلاقات بين دول الجوار يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
واشنطن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية غير مقبول
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الأهلي: خاطبنا وزير الداخلية للحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الحرس
إرجاء انطلاق الدوري الجزائري إلى منتصف سبتمبر
فرض غرامة مالية بحق دورتموند بسبب الألعاب النارية
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فن
يوتيوب يُعيد أغنية «يمكن خير» لرامي صبري بعد التأكد من ملكيتها
أحمد وفيق: احترام عادل إمام لعمله جزء من مقوماته.. والفنانون يتعلمون ذلك منه
أنطونيو بانديراس: سعدت بالمشاركة في أنديانا جونز 5
أحمد وفيق: أعمل بطريقة أحمد زكي.. وكنت أقف على كوبري طلخا لمتابعة حركة الناس
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الكارت الموحد.. مسئول بالتموين: لن نحمل المواطن أي أعباء مالية إضافية
خبير في الشمول المالي: مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023 يساعد رواد الأعمال
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
حوادث وقضايا
الأجهزة الأمنية بالقليوبية تتمكن من ضبط قاتل زوجته بمدينة طوخ
ضبط 539 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة بمطروح