صحفي أمريكي: مستوطن تسبب في انفجار الألية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة

كشف الصحفي الأمريكي ريان جريم تفاصيل مثيرة حول انفجار آلية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، والسبب وراء تراجع إسرائيل عن قرار إغلاق المعابر ووقف إدخال المساعدات لغزة.

وقال جريم في منشور على حسابه بمنصة إكس: "بعد وقت قصير من الانفجار في رفح، قال لي مصدر مطلع إن البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كانا يعلمان أن الحادث نجم عن جرافة تابعة لمستوطن إسرائيلي دهست ذخيرة غير منفجرة وهو ما يتعارض مع ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن عناصر من حماس خرجوا من الأنفاق (هاجموا القوات الإسرائيلية)".

وأضاف جريم أنه "بعد أن أعلن نتنياهو أنه سيمنع دخول أي مساعدات إلى غزة ردا على الحادث، وبدأ حملة قصف، أبلغت الإدارة الأمريكية إسرائيل أنها تعلم حقيقة ما حدث. وعندها أعلن نتنياهو أنه سيعيد فتح المعابر بعد بضع ساعات".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، العودة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه "وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بدأ الجيش الإسرائيلي بتطبيق وقف إطلاق النار مجددًا بعد انتهاكه من قبل حماس".

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار مُجدد "بعد سلسلة من الضربات القوية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسيرد بقوة على أي انتهاك له"، على حد زعمه.

واتهمت إسرائيل، حركة حماس، يوم الأحد، بشن هجوما استهدف قوات إسرائيلية في رفح جنوب غزة. وعلى إثر ذلك شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة.

من جهتها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنه لا علم لها بأي اشتباكات في رفح بقطاع غزة.

وأكدت القسام في بيان التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.