علق الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، على قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب، اعتبارًا من 18 يوليو الجاري، وسحبها ضمانات سلامة الملاحة، وإغلاق الممر الإنساني البحري في البحر الأسود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الاتفاقية ساهمت في خروج 24 مليون طن أقماح وغلال من البحر الأسود من 3 موانئ، مشيرًا إلى خروج 130 سفينة يوميًا، بطاقة تحميل من 15 إلى 20 ألف طن.

ونوه أن القرار أدى إلى زيادة في أسعار الأقماح والحبوب بنسبة تصل إلى 2.7%، منوهًا أن القرار سيكون له أثر سلبي على سلاسل الإمداد، ويؤدي إلى حدوث اضطرابات فيها على مستوى العالم.

وقال معاون وزير التموين، إنه لا يستطيع التنبؤ بأثر القرار على سعر القمح عالميًا مستقبلًا، مطمئنًا المواطنين بأن مصر لديها مخزون آمن من السلع الاستراتيجية.

ولفت إلى أن مخزون القمح في الصوامع يغطي أكثر من 6 أشهر، مضيفًا: «لدينا احتياطات آمنة وسعات تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن، إضافة إلى التنوع في مصادر إمداد الأقماح والحبوب من أكثر من 22 منشأ».

وأوضح أن 80% من متطلبات مصر من الأقماح في السابق، كانت قادمة من روسيا وأوكرانيا، معقبًا: «تعاملنا مع الأمر عبر اللجوء لأكثر من منشأ استيراد، كما أن موسم توريد القمح هذا العام جيد للغاية، وشهد توريد 3.6 مليون طن على مستوى صوامع الجمهورية».