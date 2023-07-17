فون دير لاين: التوصل لاتفاق تجاري مع تكتل ميركوسور في أقرب وقت ممكن

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أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، عن أملها في التوصل لصيغة نهائية لاتفاق تجاري مع تكتل ميركوسور الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، في أقرب وقت.

وقالت فون دير لاين في بروكسل "طموحنا هو تسوية أي خلافات عالقة في أسرع وقت ممكن بحيث نتمكن من التوصل لصيغة نهائية لهذا الاتفاق".

يشار إلى أن الانتقادات الأخيرة من جانب البرازيل والأرجنتين بشأن ملحق يتعلق بالمناخ والبيئة وحقوق الإنسان، خلفت شكوكا بشأن تحقيق تقدم سريع نحو التوصل للاتفاق.

وقالت فون دير لاين في تصريحات شهدها أيضا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن الاتحاد الأوروبي يسعى ليكون شريكا في اتفاق "يعود بالنفع على الطرفين".

يشار إلى أن دا سيلفا وأكثر من مسئول بدول الكاريبي وأمريكا اللاتينية يتواجدون في بروكسل اليوم الاثنين للقاء نظرائهم الأوروبيين لإجراء مباحثات لمدة يومين بشأن التجارة والحرب الروسية في أوكرانيا والتغير المناخي.