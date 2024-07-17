القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ285 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و198 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفًا و794 شهيدًا، و89 ألفًا و364 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقبل قليل، استشهد 5 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح، ظهر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومدينة رفح.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بقذائفها دوار العودة ومخيمي يبنا والشابورة وسط المدينة.

وأشار إلى أن مسنا استشهد إثر قصف الاحتلال لمنزل غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه منطقة المغراقة والزهراء وشارع الرشيد شمال المخيم.