مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يقفز بنحو 15% في النصف الأول من عام 2024

كانت بداية عام 2024 رائعة لسوق الأسهم في عام 2024، حيث قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق بنحو 15% في النصف الأول من العام، وسجل مؤشر ناسداك المركب مكسبًا بنحو 19% منذ بداية العام، بينما تأخر مؤشر داو جونز عن الركب مع ارتفاع إجمالي بنسبة 4% في نفس الفترة، ويبدو أن وول ستريت قد تجاهلت مخاوف الركود حيث دفعت الأرباح القوية وحماس الذكاء الاصطناعي الأداء القياسي في النصف الأول من العام.

استمر الزخم في عام 2023 للعديد من تداول الأسهم لشركات التكنولوجيا الكبرى حتى عام 2024، مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية جديدة، وارتفعت خمسة من الأسهم التي يطلق عليها "السبعة الرائعة" بنسب مئوية مكونة من رقمين.

جنون الذكاء الاصطناعي يقود عوائد مذهلة في مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 15% ومؤشر ناسداك بنحو 19% في النصف الأول من عام 2024 وهذا من بين أقوى الأداءات في الأشهر الستة الأولى من العام، على الرغم من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة حيث أدت سلسلة من قراءات التضخم خلال الجزء الأول من العام إلى إضعاف التوقعات بأن يشرع الاحتياطي الفيدرالي بسرعة في تدابير تخفيف السياسة النقدية.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 سجل مؤشر ستاندرد آند بورز500 ارتفاعات جديدة بنحو 31 مرة، حيث سجلت 179 سهمًا أعلى مستوياتها التاريخية، وأنهت جميع القطاعات داخل المؤشر النصف الأول بأداء إيجابي باستثناء العقارات، وكان القطاع الأفضل أداءً هو قطاع التكنولوجيا، حيث حقق مكاسب بنسبة 28% في النصف الأول من العام، تلاه قطاع خدمات الاتصالات بزيادة بنسبة 26%.

تأخر مؤشر داو جونز الصناعي عن المؤشرات التي لديها تعرضات أعلى لشركات التكنولوجيا، حيث سجل مؤشر داو جونز مكسبًا إجماليًا بنسبة 4% فقط خلال الأشهر الستة الماضية بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 19%.

لقد جاءت العائدات المذهلة الأخيرة في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى حد كبير من خمس شركات "ضخمة" فقط وهي إنفيديا ومايكروسوفت وأمازون وميتا وآبل، كانت القوة الدافعة الرئيسية هي الهياج بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث استمر الأداء المالي لشركة إنفيديا والتوقعات المحدثة في الأمد القريب في تجاوز التوقعات بسهولة، وعلاوة على ذلك، أدت المرونة المستمرة للاقتصاد الأمريكي إلى قوة مستمرة في أرباح الشركات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

قفز سعر سهم إنفيديا بنسبة 150% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 (مضيفًا 1.8 تريليون دولار أمريكي إضافيًا إلى القيمة السوقية) بعد الارتفاع الاستثنائي بنحو 240% في عام 2023، وقد أدى هذا إلى أن تصبح إنفيديا لفترة وجيزة أكبر شركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليون دولار أمريكي.

ارتفع سعر سهم مايكروسوفت بنسبة 19% في النصف الأول من العام حيث تجاوز أداؤها المالي التوقعات، مع تعزيز الذكاء الاصطناعي للطلب على برامجها وخدماتها السحابية، كما أطلقت مايكروسوفت مؤخرًا مساعديها الرقميين Copilots الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يساعد في تعزيز الإنتاجية.

أصبحت أمازون خامس شركة أمريكية تصل إلى تقييم 2 تريليون دولار أمريكي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 27% بعد أن زادت الشركة من تركيزها على ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتستمر الشركة في تسجيل نمو قوي في قسم Amazon Web Services (AWS) الذي يهيمن على سوق الحوسبة السحابية.

ارتفع سهم شركة ميتا بنسبة 42.5% مدفوعة بإيرادات إعلانية قوية، نابعة من منصات التواصل الاجتماعي المهيمنة وهي Facebook و Instagram و WhatsApp مدعومة بالتقدم في الإعلان المستهدف المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتكامل التجارة الإلكترونية، كما أثر خفض التكاليف وتحسين الكفاءة بشكل إيجابي على الربحية ومعنويات المستثمرين.

كانت شركة آبل من المستفيدين المتأخرين من ارتفاع الذكاء الاصطناعي حيث ارتفع سعر سهمها فقط في الأسابيع الأخيرة بنحو 9% خلال هذا العام بعد أن أعلنت عن شراكة مع OpenAI في 10 يونيو لدعم ميزة جديدة ("Apple Intelligence") على أجهزة iPhone والأجهزة الأخرى، من المرجح أن يقود الذكاء الاصطناعي دورة جديدة من ترقيات الهواتف الذكية والأجهزة، مما أدى إلى توقع العديد من المحللين قفزة في الأداء المالي لشركة آبل في السنوات القادمة.

إليك ما يقوله التاريخ عن التالي المتوقع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في النصف الثاني من العام

تكشف أربعة عقود من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أن المؤشر من المرجح أن يرتفع في النصف الثاني من العام بغض النظر عن مكاسبه أو خسائره في النصف الأول، منذ عام 1984 انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال النصف الثاني في 11 عامًا فقط من أصل 40 عامًا.

وارتفع المؤشر الرئيسي في النصف الأول من العام 28 مرة منذ عام 1984، وحقق مكاسب إيجابية في النصف الثاني من العام 21 مرة مقارنة بسبع مرات عندما انخفض.

السؤال الحالي ماذا عن ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة مئوية مزدوجة الرقم في النصف الأول من العام كما فعل هذا العام؟ لقد حدث ذلك 15 مرة على مدار العقود الأربعة الماضية وفي 13 مرة من تلك الأعوام ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضًا في النصف الثاني من العام، وحقق مكاسب مزدوجة الرقم في سبع من الأعوام الثلاثة عشر.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 15% في النصف الأول من العام (كما فعل هذا العام) أربع مرات في أعوام 1985 و1989 و2021 و2023، واستمر في الارتفاع في كل حالة، مع تحقيق مكاسب مزدوجة الرقم في عامين.

تحول عام في الانتخابات الرئاسية

عام 2024 هو عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتميل مثل هذه الأعوام الانتخابية إلى أن تكون إيجابية لسوق الأسهم، فمنذ عام 1984 ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ست مرات من أصل ثماني مرات خلال الأعوام التي أقيمت فيها انتخابات رئاسية أمريكية.

ويمتد هذا الاتجاه إلى ما هو أبعد من ذلك، فبالعودة إلى عام 1928 كانت هناك 24 انتخابات رئاسية أمريكية وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 20 مرة من تلك الأعوام.

ولكن كيف كان أداء المؤشر في النصف الثاني من العام، عندما أقيمت انتخابات رئاسية أمريكية؟، في العادة، لقد كان أداءه جيدًا جدًا.

على مدى العقود الأربعة الماضية، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا إيجابيًا في النصف الثاني من العام خلال ثماني سنوات من الانتخابات الرئاسية مقارنة بمرتين فقط عندما انخفض وفي هاتين المرتين كان المؤشر متراجعًا خلال النصف الأول من العام.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

الاتجاه العام هو أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتحرك صعودًا خلال النصف الثاني من العام، وهذا صحيح سواء حقق المؤشر عائدًا إيجابيًا في النصف الأول من العام أم لا، ومع ذلك، يستمر مؤشر ستاندرد آند بورز دائمًا تقريبًا في الارتفاع في النصف الثاني من العام عندما يحقق مكاسب مزدوجة الرقم في النصف الأول.

هل يعيد التاريخ نفسه؟ ربما، ولكن لا يوجد ضمان، فالبيئة الاقتصادية الكلية الحالية مهمة كثيرًا للمؤشر مقارنة بأدائه في الماضي، لكن هناك أخبار جيدة على هذه الجبهة، حيث يبدو أن الاقتصاد الأمريكي قوي نسبيًا والبطالة منخفضة ويبدو أن التضخم معتدل، مثل هذا المناخ مواتٍ عادة للأسهم، في هذه المرحلة، يبدو من المرجح أن يحقق مؤشر ستاندرد آند بورز مكاسب إيجابية في النصف الثاني من عام 2024.