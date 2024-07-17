كولر: لا أحد يتعرض لضغط مباريات مثلنا في مصر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على صعوبة ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الفوز على مودرن سبورت في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

الأهلي حقق الفوز على مودرن سبورت 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «مباراة صعبة جدا ضد منافس قوي وصعب، واجهنا مشكلات في الدخول للمباراة واستقبلنا هدفًا خلال ذلك الوقت، ولكن اللاعبين تمكنوا من التسجيل قبل نهاية الشوط الأول وذلك مهم جدًا»

وأضاف: «الشوط الثاني كنا أفضل وتمكنا من تحقيق الفوز، وسعيد أن التغييرين ساموا في تحقيق هدف الفوز وسعيد من أجل بيرسي تاو لأنه سجل هدفًا بالرأس بعدما أضاع فرص عديدة بالرأس، كما أنه عائد من الإصابة وتمكن من التسجيل».

وتابع: «في النهاية فوز مهم للغاية وخطوة جديدة نحو هدفنا بالتتويج، سنبدأ الاستعداد لمباراة الألومنيوم في بطولة الكأس ثم بيراميدز في الدوري».

وأوضح: «تغيير الجناحين هو قرار بدني فني خاصة أن الأجنحة تبذل مجهودَا كبيرًا سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي، والبتالي هناك جهد كبير خاصة مع ضغط المباريات، وشعرت أن هذا التوقيت هو المناسب للتغيير وبالفعل كان التوقيت مناسبًا وسجل البدلاء هدف الفوز».

وأتم: «لعبنا 20 مباراة في شهرين، وهذا الضغط لا يتعرض له أحد سوانا، الفرق الأخرى تلعب مباراة واحدة كل أسبوع ونحن نلعب تقريبا 3 مباريات، واللاعبين يعانون من جهد بدني وذهني ولكن نعمل على مواجهة هذا الأمر».

ووصل الأهلي للفوز رقم 14 تواليًا في الدوري معادلًا سلسلة بيراميدز، كأطول سلسلة انتصارات متتالية في الموسم الحالي للدوري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 63 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، من 25 مباراة لعبها الفريق، بفارق 5 نقاط خلف بيراميدز المتصدر برصيد 68 نقطة من 28 مباراة لعبها الفريق، فيما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 47 في المركز الرابع بجدول الترتيب.