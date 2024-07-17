أسوشيتد برس: نحو ثلثي الديمقراطيين يريدون انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

كشف استطلاع رأي جديد أجرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يريدون انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي، والسماح لحزبه بدعم مرشح آخر، وفقًا لاستطلاع جديد.

واعتبرت أسوشيتد برس، أن نتائج الاستطلاع تقوض بشكل واضح ادعاء بايدن بعد المناظرة الأخيرة مع منافسه المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، بأن أغلبية الديمقراطيين لا يزالون يؤيدونه حتى لو انقلب عليه بعض "الشخصيات البارزة".

كما وجد الاستطلاع الجديد، والذي أجري بينما يعمل بايدن على إنقاذ ترشيحه بعد أسبوعين من فشله في المناظرة، أن حوالي 3 من كل 10 ديمقراطيين فقط واثقون للغاية أو جدًا من أنه يتمتع بالقدرة العقلية على العمل بشكل فعال كرئيس، بانخفاض طفيف عن 40٪ في استطلاع في فبراير الماضي.

وتؤكد النتائج على التحديات التي يواجهها بايدن، 81 عاما، وهو يحاول إسكات الدعوات من داخل حزبه لمغادرة السباق، وإقناع الديمقراطيين بأنه أفضل مرشح لهزيمة دونالد ترامب.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تم إجراء الاستطلاع قبل محاولة اغتيال ترامب السبت في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، ومن غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار قد أثر على آراء الناس بشأن بايدن، لكن العدد القليل من المقابلات التي أجريت بعد إطلاق النار لم تقدم أي مؤشر مبكر على تحسن آفاقه.

ويقدم الاستطلاع بعض الأدلة على أن الديمقراطيين السود من بين أقوى مؤيدي بايدن، حيث قال ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع أنه يجب أن يستمر في الترشح، مقارنة بنحو 3 من كل 10 ديمقراطيين بيض.

وبشكل عام، يعتقد سبعة من كل 10 أمريكيين أن بايدن يجب أن ينسحب، مع احتمال أقل بقليل من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين والمستقلين للقول إنه يجب أن يفسح المجال لمرشح جديد.

وقال الديمقراطي أندرو هولكومب من ولاية كولورادو: "لدي مخاوف حقيقية بشأن قدرته على تولي المنصب، أعتقد أنه بصراحة أكبر سنًا".

فيما رأت جاني ستابلتون، وهي ديمقراطية من ولاية ميسيسيبي، أن بايدن هو "أفضل مرشح" للرئاسة.

*الجمهوريون يدعمون ترامب



على صعيد آخر، يريد حوالي 6 من كل 10 أمريكيين انسحاب ترامب، لكن عدد قليل نسبيًا من الجمهوريين ينتمون إلى هذا الرأي.

أما بالنسبة لبايدن، فمن المرجح بشكل خاص أن يرغب الديمقراطيون الأصغر سنًا في رؤيته ينسحب، بينما يريد ثلاثة أرباع الديمقراطيين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما انسحاب بايدن، مقارنة بحوالي 6 من كل 10 من كبار السن.

وعلى الرغم من الحديث المتفائل من جانب حملة بايدن قبل المناظرة، فإن المواجهة لم تترك الرئيس إلا في حفرة عميقة، ومن المرجح أن يقول الديمقراطيون إنهم غير راضين عن بايدن كمرشح لهم الآن أكثر قليلاً مما كانوا عليه قبل أدائه المتعثر.

على النقيض من ذلك، خرج معظم الجمهوريين، حوالي 6 من كل 10، من المناظرة راضين تمامًا أو إلى حد ما عن ترامب كمرشح لهم.

وترك هذا التحول الأخير الأمريكيين أكثر ميلاً إلى الاعتقاد بأن ترامب قادر على الفوز في انتخابات 2024 مقارنة ببايدن، 42% مقابل 18%.

*الديمقراطيون متشائمون بشأن آفاق حزبهم في نوفمبر



ويعتقد حوالي ثلث الديمقراطيين فقط أن بايدن أكثر قدرة على الفوز من ترامب، حيث يعتقد حوالي 3 من كل 10 أن الاثنين قادرين على الفوز بنفس القدر، ويقول 16٪ أن النصر من المرجح أن يذهب إلى المرشح الجمهوري. على النقيض من ذلك، فإن الجمهوريين مقتنعون بشكل ساحق بأن ترامب في أفضل وضع للفوز.

ويتفوق ترامب بميزة على بايدن عندما يفكر الأمريكيون فيمن هو الأكثر قدرة على التعامل مع الأزمة، بنسبة 38٪ مقابل 28٪، والناس منقسمون بالتساوي تقريبًا بشأن المرشح الذي لديه رؤية أفضل للبلاد، حيث قال 35٪ بايدن، و34٪ ترامب.

كما قدم الاستطلاع نقطة مضيئة لبايدن: 40٪ من البالغين يقولون إنه أكثر صدقًا من ترامب، بينما يعتقد حوالي 2 من كل 10 العكس.

ويرى معظم الديمقراطيين، حوالي 6 من كل 10، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستكون رئيسة جيدة، بينما يعتقد 22٪ أنها ليست كذلك و2 من كل 10 لا يعرفون ما يكفي ليقولوه.

وأظهر الاستطلاع أن 43٪ من البالغين في الولايات المتحدة لديهم رأي إيجابي عنها، بينما لدى 48٪ رأي غير موات، وهناك عدد أكبر قليلاً لديهم وجهة نظر سلبية عن بايدن: حوالي 6 من كل 10 أمريكيين.

وأُجري الاستطلاع قبل أن يختار ترامب السيناتور جيه دي فانس من أوهايو كمرشح لمنصب نائب الرئيس، كما أظهر أن فانس لا يزال مجهولاً بالنسبة لمعظم الأميركيين، إذ لا يعرف عنه ستة من كل عشرة أميركيين ما يكفي لتكوين رأي، في حين أن 17% لديهم وجهة نظر إيجابية عنه و22% ينظرون إليه بشكل سلبي.