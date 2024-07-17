 ﻿تراجع معدل التضخم في نيوزيلندا بنسبة 3.3 % في الربع الثاني من 2024 - بوابة الشروق
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﻿تراجع معدل التضخم في نيوزيلندا بنسبة 3.3 % في الربع الثاني من 2024

ويلنجتون - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 10:54 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في نيوزيلندا إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات في الربع الثاني من عام 2024 رغم استمرار ضغوط الأسعار المحلية.

وقال مكتب الإحصاء في ويلنجتون، اليوم ، إن معدل التضخم تراجع بنسبة 3ر3 % على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بتراجع بنسبة 4% في الربع الأول من العام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4ر0 % في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من العام، ومقابل توقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 5ر0 %.

ورغم تراجع معدل التضخم الرئيسي، أظهرت البيانات اليوم استقرار الأسعار المحلية مثل الإيجارات والتأمين والرسوم الحكومية المحلية الأمر الذي قد يثير قلق بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

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