 بجدية وتركيز.. محمد صلاح يواصل استعداده للموسم الجديد - بوابة الشروق
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بجدية وتركيز.. محمد صلاح يواصل استعداده للموسم الجديد

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 7:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 7:52 م

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، استعداداته للموسم الجديد مع الريدز بمنتهى الجدية والتركيز.

ونشر محمد صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا من مران اليوم مع ليفربول وبدى فيها هداف الريدز في كامل تركيزه قبل موسم جديد يسعى فيه الملك المصري لاسترداد عرشه والهيمنة على البريميرليج مجددا.

ويدخل محمد صلاح موسمه الأخير في تعاقده مع ليفربول، حيث ينتهي تعاقد الدولي المصري مع الريدز في يونيو 2025، وسط الكثير من التكهنات حول مستقبله وما إذا كان سيجدد تعاقده أم سيرحل للدوري السعودي وسط أغراءات مادية كبيرة من جانب اتحاد جدة والهلال.

وغاب محمد صلاح عن التواجد ضمن بعثة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس بعدما تمسك ليفربول بتواجد نجمه ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد، في ظل عدم إدراج الأولمبياد ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».


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