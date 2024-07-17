 تايوان تشيد بالتقدم الذي أحرزته في مجال الدفاع بعد مطالبة ترامب لها بالدفع مقابل الحماية - بوابة الشروق
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تايوان تشيد بالتقدم الذي أحرزته في مجال الدفاع بعد مطالبة ترامب لها بالدفع مقابل الحماية

تايبيه - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 11:02 ص

أشاد رئيس الوزراء التايواني رئيس الوزراء تشو جونج-تاي، بتحركات بلاده لتحسين الدفاع عن النفس، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن مركز الرقائق "يجب أن يدفع ثمن "الحماية التي توفرها الولايات المتحدة ضد اعتداء عسكري صيني.

وقال جونج-تاي ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب لمجلة بلومبرج بيزنس ويك، إن تايبيه زادت من الإنفاق الدفاعي ومددت فترة التجنيد الإلزامي من أربعة أشهر إلى عام.

وأضاف في إحاطة صحفية في تايبيه اليوم الأربعاء، "أنها مسؤوليتنا وهدفنا المشترك للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ".

وقال إن العلاقات التايوانية الأمريكية في السنوات الأخيرة كانت "متينة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأثارت أحدث تصريحات للمرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري الشكوك حول الالتزام الأمريكي بالدفاع عن تايوان من بكين التي تعتبر الديمقراطية ذاتية الحكم بمثابة إقليم منشق.

وقال ترامب " أعتقد أننا لا نختلف عن أي بوليصة تأمين. لماذا نفعل هذا؟ أعتقد أن تايوان يجب أن تدفع لنا مقابل الدفاع ".


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