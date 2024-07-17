السيسي يهنئ رئيس رواندا بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الرواندي "بول كاجامي"، توجه خلاله الرئيس بالتهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف الأطر الإقليمية والقارية.

ومن جهته، ثمن الرئيس الرواندي تهنئة الرئيس، مؤكداً مواصلة بلاده العمل على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وكذا تكثيف التشاور بين الدولتين بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة الأفريقية.