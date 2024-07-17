كشفت أحدث صور بالأقمار الصناعية عن بدء إثيوبيا، اليوم، الملء الخامس في سد النهضة، بحسب أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي.

وأوضح شراقي، في تصريحات لـ «الشروق»، أن بحيرة تخزين سد النهضة بلغت اليوم منسوب 41 مليار متر مكعب، وعوضت كمية المياه التي مررتها منذ الملء الرابع.

وتوقع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية استمرار الملء الخامس حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل لإضافة نحو 23 مليار متر مكعب للوصول بإجمالي التخزين في بحيرة سد النهضة إلى 64 مليار متر مكعب.

وأوضح شراقي أن هذا الأمر مرهون باستمرار غلق بوابات تصريف المياه في سد النهضة، لتعبر بعدها المياه أعلى الممر الأوسط.

وانتهت مفاوضات سد النهضة في ديسمبر الماضي "دون نتيجة"، وأعلنت مصر، في بيان لوزارة الري، أنها تحتفظ لنفسها بحقها في الدفاع عن أمنها القومي والمائي.