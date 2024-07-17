وزير التموين: نسعى لاستخدام التكنولوجيا في ضبط الأسعار وتتبع حركة السلع المدعمة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإيلاء أولوية قصوى لضبط أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين، مع الاهتمام بمسألة الدعم وإعادة هيكلة الوزارة والتي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»، أن الوزارة ستعتمد على استخدام التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة في عمليات «ضبط الأسعار وتتبع البضائع وتنقية بيانات مستحقي الدعم والتي تمثل أحد أولويات الوزارة الفترة المقبلة».

وشدد على أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة العمل، مشيرا إلى زيارته للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لبحث سبل التعاون في هذا الشأن.

وأضاف أن الوزارة ستتعاون أيضا مع الجهات الرقابية ووزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج «تكافل وكرامة»، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحدد المواطنين المستحقين للدعم، معقبا: «نسعى إلى ثورة تكنولوجية في الوزارة».

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، ومتابعة حركة السلع من مكان إلى آخر خاصة المدعومة؛ بهدف منع تسربها خارج منظومة الدعم، مؤكدا أن العمل بروح الفريق بين الوزارات المختلفة سيساهم بشكل كبير في إنجاح التحول الرقمي.