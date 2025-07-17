 ميدينسكي: روسيا سلمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين ضمن اتفاقيات إسطنبول - بوابة الشروق
الخميس 17 يوليه 2025 1:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ميدينسكي: روسيا سلمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين ضمن اتفاقيات إسطنبول

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 يوليه 2025 - 12:52 م | آخر تحديث: الخميس 17 يوليه 2025 - 12:52 م

أعلن فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا سلمت أوكرانيا ألف جثة أخرى من جثث جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقيات إسطنبول.

وقال ميدينسكي، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "استمرارا لاتفاقيات إسطنبول، تم نقل 1000 جثة أخرى لجنود القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا اليوم (الخميس)"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف ميدينسكي "تسلمت روسيا من الجانب الأوكراني 19 جثة لجنود روس قتلى، وذلك وفقا للاتفاقات التي تمت في إسطنبول بتركيا".

وقال مستشار الرئيس الروسي "تلقينا (من الجانب الأوكراني) 19 جثة من جنودنا الذي سقطوا. ليرقدوا بسلام في أرض الوطن".

واتفقت روسيا وأوكرانيا، على تسليم الجثث خلال المفاوضات التي جرت في إسطنبول في الثاني من يونيو الماضي.

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