5 شهداء ومصابون في استمرار قصف الاحتلال قطاع غزة

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استشهد 5 مواطنين بينهم سيدة، في استمرار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا، بأن 4 مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف مدفعي استهدفهم قرب معصرة أبو عودة على شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال إن الشهداء هم: محمد غياض أبو صليح، وحمزة أبو هويشل، وعمرو محسن أبو هويشل، ومحمد كمال القطشان.

وأضاف أن جيش الاحتلال قصف شقة سكنية، تملكها عائلة عجور غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد المواطنة سجى أبو ريا وإصابة آخرين.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة البركة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، فيما نسف الاحتلال مبان سكنية شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة